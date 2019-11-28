Винодельня РПЦ отказалась от религиозной атрибутики на этикетках

Винодельческое хозяйство РПЦ под Геленджиком будет выпускать вино под маркой Mezyb, на этикетке которого нет никаких отсылок к церкви или религии. Дизайн бутылок показала краснодарская студия «АртСделка», пишут «Открытые медиа».

Компания «Мезыбь» зарегистрировала в общей сложности 70 тысяч виноградных кустов, сообщили изданию в краснодарском министерстве сельского хозяйства. Речь идет о традиционных сортах каберне-совиньон, мерло, шардоне.

В сентябре винодельня получила производственную лицензию только на игристые и сухие вина. Кагор, который РПЦ использует в богослужениях, «Мезыбь» делать не будет.

Впервые о планах РПЦ выпускать собственное вино сообщило РБК в 2016 году. На тот момент речь шла в том числе о вине для церковных нужд. У РПЦ почти 35 тысяч храмов, в 2015 году Россия импортировала 840 тысяч литров кагора.

Затраты на винодельческое хозяйство в 2016-м РБК оценивало в 42-63 миллиона рублей без учета строительства винодельни.