Компания РПЦ получила лицензию на продажу алкоголя. Она сможет производить игристое вино, но не сможет производить кагор
Компания «Мезыбь», принадлежащая структурам РПЦ, получила лицензию на производство и поставки вина.
Вино будет производиться в селе Дивноморское Краснодарского края. Эксперт, за комментарием к которому обратилась «Русская служба Би-би-си», оценил возможный объем продукции в 400-500 тысяч бутылок в год.
«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Лицензии, которые получила «Мезыбь», предполагают выпуск обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора — этот сорт крепленого вина используется в богослужении.