Компания РПЦ получила лицензию на продажу алкоголя. Она сможет производить игристое вино, но не сможет производить кагор

Компания «Мезыбь», принадлежащая структурам РПЦ, получила лицензию на производство и поставки вина.

Вино будет производиться в селе Дивноморское Краснодарского края. Эксперт, за комментарием к которому обратилась «Русская служба Би-би-си», оценил возможный объем продукции в 400-500 тысяч бутылок в год.

«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.