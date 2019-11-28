ФСБ объявила о ликвидации группировки «Шараповские» в Дагестане. В нее входили полицейские и адвокаты

В Дагестане пресечена деятельность организованной преступной группировки «Шараповские», в состав которой входили более 250 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям, совершенным на территории Дагестана и Москвы в 2007-2015 годах. Также они причастны к теракту в Махачкале 1998 года, заявили в ФСБ.

Среди участников «Шараповских» — сотрудники республиканского МВД, члены адвокатской палаты Дагестана, участники террористического подполья.

В Следственном комитете в свою очередь сообщили о задержании четырех соучастников группировки. При обысках у них найден схрон оружия.

Задержан ряд участников преступной группировки «Шараповские» Следственный комитет Российской Федерации