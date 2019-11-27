Улицкая, Прохорова и еще 57 человек призвали Путина не принимать закон о признании любых людей «иностранными агентами»

Писатели, режиссеры, музыканты, правозащитники подписали обращение, в котором призвали президента России Владимира Путина не подписывать , разрешающий признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Авторы открытого письма считают, что президенту предлагают подписать антиконституционный закон. «Клеймо „иностранного агента“ дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство», что запрещено Конституцией, сказано в обращении.

Обращение подписали 59 человек. Среди них — издатель Ирина Прохорова, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, мультипликатор Гарри Бардин.

21 ноября закон приняла Госдума, 25 ноября его одобрил Совет Федерации. Теперь его предстоит подписать президенту.