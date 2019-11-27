США заморозили военную помощь Украине в день переговоров Трампа и Зеленского

Администрация президента США заморозила военную помощь Украине на 250 миллионов долларов в день, когда президенты двух стран проводили телефонные переговоры. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы, поступившие в комитет по бюджету Палаты представителей Конгресса США.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись 25 июля 2019 года. Тем же вечером административно-бюджетное управление Белого дома выпустило документ о приостановке военной помощи.

Заморозка военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля заинтересованные ведомства получили уведомление о том, что Трамп принял решение на этот счет, отмечает CNN.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом, состоявшийся 25 июля, стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена, вероятного кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года.