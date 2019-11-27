МИД РФ предложил распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян

Действие « » не следует ограничивать США, а нужно распространить на все страны мира, где нарушаются права россиян. С таким предложением, сообщает «Интерфакс», выступил заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский на «круглом столе» в Совете Федерации.

«Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным», — сказал Голубовский.

«Закон Димы Яковлева», напомнил представитель МИД, подразумевает не только запрет на усыновление детей из России гражданами США, но и другие ограничительные меры. В частности, он предусматривает визовые санкции и запрещает работу в РФ финансируемых из США политических НКО, а также некоммерческих организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.

Ранее в Госдуме предлагали расширить действие «закона Димы Яковлева» на иностранных граждан, вмешивающихся в российские выборы.

С 2015 года в России Генпрокуратура может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Сотрудничество с «нежелательными организациями» предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

С 2017 года в России присваивают статус «СМИ — иностранных агентов». В ноябре 2019 года российский парламент принял закон, разрешающий присваивать статус «иностранных агентов» физическим лицам, распространяющим сообщения «СМИ-иноагентов» или участвующим в их создании. Документ, по состоянию на 27 ноября, ждет подписи президента.