Издательство «Эксмо» подало в суд на Mail.ru из-за пиратских копий книги «Охота на самца» Алекса Лесли

Издательство «Эксмо» подало иск о защите авторских прав к одной из структур Mail.ru Group. Об этом «Ведомостям» рассказал Максим Рябыко — гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо».

Предметом иска стала аудиокнига (настоящее имя — Александр Кириллов) «Охота на самца», нелегальная фонограмма которой размещалась в принадлежащих Mail.ru Group соцсетях «Одноклассники» и «Мой мир».

Иск «Эксмо» подан в рамках антипиратского закона, который позволяет правообладателям добиваться блокировки сайтов с нелегальным контентом. Но требования «Эксмо» сводятся к ограничению технической возможности размещать пиратские копии «Охота на самца» и выплате шести тысяч рублей госпошлины.

Весной 2019 года «Эксмо» подало в суд на соцсеть «ВКонтакте» из-за распространения нелегальных копий аудиокниги «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня. Стороны заключили мировое соглашение.

В сентябре «ВКонтакте» заключила с крупнейшими издательствами антипиратский меморандум. После этого соцсеть начала автоматически сравнивать загружаемые книги с их легальными копиями — и отказывать в загрузке при совпадении характеристик файлов.