Google уволил четырех сотрудников, протестовавших против политики компании

Google уволил четырех сотрудников, протестовавших из-за политики руководства, сообщает Bloomberg.

В письме, которое Google разослал сотрудникам (копия есть у Bloomberg), указано, что уволенные передавали третьим лицам данные о работе коллег и внутреннюю бизнес-информацию.

Компания подтвердила агентству содержание письма и отказалась от дальнейших комментариев.

Сотрудники корпорации, которые планируют создать профсоюз, связали увольнение коллег с их протестной деятельностью и назвали решение Google «незаконным возмездием».

Массовые протесты сотрудников Google по всему миру начались осенью 2018-го после выхода расследования The New York Times о сексуальных домогательствах в компании. Газета, среди прочего, утверждала, что сооснователь Android Энди Рубин, которого в 2013-м обвиняли в домогательствах, при увольнении из Google получил 90 миллионов долларов.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи после публикации расследования разослал сотрудникам письмо, где сообщил об увольнении за последние два года 48 человек, обвиненных в домогательствах, которым, по его словам выходное пособие не выплачивали.

Также работники корпорации протестуют из-за сотрудничества Google с военными и создания цензурируемой версии поисковика в Китае.