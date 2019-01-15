Сотрудники Google запустили кампанию по борьбе с принудительным арбитражем. Эта практика не дает работникам судиться с руководством

Забастовка работников Google в Калифорнии, 1 ноября 2018 года Noah Berger / AP / Scanpix / LETA

Группа сотрудников Google 15 января объявила в соцсетях кампанию с требованием отмены принудительного арбитража — практики, при которой сотрудников обязуют разрешать конфликты с работодателем во внесудебном порядке, с привлечением независимого арбитра.

Эта практика применяется во многих крупных американских компаниях и прописывается в контрактах. Тем самым сотрудники лишаются права судиться из-за нарушений условий труда, в том числе дискриминации или харассмента. В результате закрытых разбирательств, как пишет Vox, сотрудники реже выигрывают и получают меньшие компенсации, чем в судах. В Конгрессе США рассматриваются законопроекты, ограничивающие право компаний применять принудительный арбитраж.

Массовые протесты сотрудников Google начались в конце октября, когда газета The New York Times выпустила расследование о том, как в компании разрешают конфликты с обвинениями в сексуальных домогательствах. В статье говорилось, в частности, что создатель Android Энди Рубин, покинувший компанию после обвинений в принуждении к сексу, получил 90 миллионов долларов выходного пособия (в Google это отрицают; в январе 2019 года по меньшей мере двое акционеров подали на руководство компании в суд, обвинив его в нарушении обязательств перед акционерами).

1 ноября 20 тысяч сотрудников Google по всему миру вышли на забастовку, требуя изменений в политике компании по борьбе с дискриминацией и сексуальными домогательствами. Первым пунктом в требованиях участников акции значился запрет принудительного арбитража в таких конфликтах.

После забастовки Google объявил о частичном изменении внутренней политики — теперь рассмотрение обвинений в сексуальных домогательствах стало возможным не только в арбитраже, но и в суде. Аналогичное решение вскоре приняли и некоторые другие крупные компании, в том числе Facebook. Тем не менее, как утверждают активисты из Google, нововведения оказались неполными — в частности, они не касались внештатных сотрудников. Кроме того, они не отразились в предложениях о работе, которые делает Google. В декабре организаторы забастовки объявили, что хотят добиться отмены принудительного арбитража в 2019 году, и призвали присоединиться к кампании коллег из других технологических компаний.

Виктор Давыдов