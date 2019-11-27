ФСБ на 10 лет закрыла въезд в Россию социологу Карин Клеман. Она планировала прочесть в Москве лекцию о «желтых жилетах»

Пограничники в аэропорту Шереметьево не пропустили в Россию французского социолога Карин Клеман, сообщает «Коммерсант».

Клеман прилетела в Москву вечером 27 ноября на конференцию социологов, где должна была прочесть лекцию о и протестах во Франции.

Клеман специализируется на низовых коллективных движениях, впервые она приехала в Россию в 1994 году. С 1996-го по 2018-й Клеман жила в РФ, преподавала и занималась научной работой.