Французский шеф-повар подал иск к рейтингу ресторанов Michelin. В качестве доказательства в суде подали сырное суфле

Французский шеф-повар Марк Вейрат обратился в суд с иском к гиду Michelin из-за того, что в январе его ресторан La Maison des Bois в Верхней Савойе оставили с двумя мишленовскими звездами вместо трех.

Ресторан лишили третьей звезды после того, как неназванный критик Michelin посчитал, что в сырное суфле, которое ему подали, добавили английский сыр чеддер вместо французских сыров реблошон, бофор и том, пишет The Guardian. 69-летний Марк Вейрат предположил, что критик мог так решить, потому что повар добавил в блюдо шафран.

В своем иске Марк Вейрат потребовал, чтобы Michelin передал анонимные записи своих сотрудников, чтобы выяснить, почему рейтинг ресторана был снижен. На судебном процессе, начавшемся 27 ноября, представитель Michelin настаивал на том, что критики должны оставаться анонимными.

Сам Марк Вейрат на заседании не появился. Представлявший его адвокат в течение 10 минут рассказывал о достоинствах сыров реблошон и бофор. Он также показал видео о приготовлении сырного суфле. Как отмечает CNN, в качестве доказательств в суде представили сырное суфле и морские гребешки.

Тяжба Марка Вейрата с Michelin стала первым судебным разбирательством с участием известного рейтинга ресторанов. Суд вынесет решение 31 декабря.

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