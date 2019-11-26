Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вызван в суд на допрос в рамках разбирательства, начатого из-за планов компании запустить собственную . Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на решение окружного суда Нью-Йорка.

Дуров будет допрошен 7 или 8 января 2020 года в месте, «согласованном сторонами», сказано в документе.

Помимо Дурова также будут допрошены двое сотрудников Telegram: Шьям Парех, от имени которого инвесторы получали письма о запуске блокчейн-платформы Telegram, и вице-президент Telegram Илья Перекопский. Их допросят в Лондоне 10 и 16 декабря соответственно.

В феврале 2020 года суд в Нью-Йорке начнет рассматривать иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданный к Telegram. В октябре 2019-го комиссия наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram. Регулятор утверждает, что мессенджер провел с нарушением закона о ценных бумагах США.