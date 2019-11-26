МОК поддержал самые жесткие санкции за манипуляции с допинг-пробами россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал «самые жесткие санкции» в отношении тех, кто, предположительно, манипулировал с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

МОК осудил тех, кто занимался «вопиющими манипуляциями» с данными о допинг-пробах, взятых у российских спортсменов в 2012-2015 годах.

В организации отметили, что отчеты участников расследования доказывают, что за манипуляции ответственны власти России. МОК призвал российские власти предоставить подлинные данные Московской антидопинговой лаборатории.

МОК также призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передать в Совет Европы и ЮНЕСКО материалы о махинациях с допинг-пробами.

25 ноября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Запрет, в частности, предлагается распространить на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Комитет предложил допускать до соревнований только «чистых» спортсменов, чтобы они выступали под нейтральным флагом. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря.