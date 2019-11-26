Кирилл Серебренников и Софья Апфельбаум, проходящие по делу «Седьмой студии», получили премию Станиславского

Спектакль «Барокко», поставленный Кириллом Серебренниковым в «Гоголь-центре», удостоен Международной премии имени Станиславского в номинации «Событие сезона». Церемония награждения состоялась в Москве вечером 25 ноября, сообщает ТАСС.

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум вместе с театральным продюсером Давидом Смелянским получили приз в номинации «За организацию театрального дела». Серебренников и Апфельбаум в настоящее время являются фигурантами .

В номинации «Театральная педагогика» премию посмертно присудили режиссеру Дмитрию Брусникину. Александр Ширвиндт и Роман Виктюк получили премию в почетной номинации «За вклад в развитие российского театра». В номинации «Перспектива» лауреатами стали режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. «За яркие актерские работы последних лет» призом был отмечен Тимофей Трибунцев.

Премия «За вклад в развитие мирового театра» была присуждена актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.