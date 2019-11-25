Минкульт требует от «Седьмой студии» 133 миллиона рублей — это ущерб, причиненный после выделения денег на проект . Мы давали деньги под целевое использование, а не под . Министерство само проверяло «Платформу», но, , ничего плохого не нашло. Нецелевого использования тоже не фиксировали. Откуда же тогда ущерб? «Подтверждается материалами дела». Пока следствие не началось, претензий у Минкульта не было — все запланированные мероприятия «Платформы» были . Как получилась сумма 133 миллиона рублей, неизвестно — это все в экспертизе следствия. Но если деньги обналичили, значит, их могли похитить.

Полностью допрос представителя Минкульта Людмилы Смирновой можно прочитать в онлайне «Коммерсанта».

Пересказал Михаил Зеленский Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA