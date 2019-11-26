ЕСПЧ спустя 11 лет присудил Лимонову 19,5 тысячи евро из-за суда с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 19,5 тысячи евро писателю Эдуарду Лимонову по жалобе на штраф 500 тысяч рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Штраф Лимонову выписали в 2007 году из-за его утверждения, что московские суды подконтрольны Лужкову. Писатель подал жалобу в 2008-м. ЕСПЧ счел решение Бабушкинского суда Москвы нарушением права на свободу выражения мнения.

Как напоминает «Медиазона», чтобы выплатить полмиллиона рублей, Лимонов объявил сбор мелочи: «Пожертвуйте, пожалуйста, свои медные копейки господину Лужкову».

Лужкову подарили огромную кепку и 60 кг мелочи nazbolru

В 2007 году Лимонов в эфире «Радио Свобода», комментируя судебный запрет на «Марши несогласных», сказал: «Московские суды подконтрольны Лужкову… Вообще, в московских судах антилужковские решения никогда не принимались» (записи эфира на сайте радиостанции нет).

Лужков подал иск о защите чести и достоинства. Кроме Лимонова ответчиком по иску указывалось «Радио Свобода». Радиостанция позднее опубликовала опровержение слов писателя.

Через несколько недель после выступления Лимонова на радио Мосгорсуд по требованию прокуратуры запретил Национал-большевистскую партию.

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