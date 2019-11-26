Чат-бот «Тинькофф банка» посоветовал клиентке отрезать пальцы. В банке это объяснили обучением на открытых данных

Директор по маркетингу консалтингового «НЭО Центра» Анна Васильева рассказала в фейсбуке, что на ее вопрос о неработающем сканере отпечатка пальца в приложении чат-бот «Тинькофф банка» по имени Олег ответил «Пальцы бы вам отрезать». Скриншот переписки она выложила в фейсбуке 24 ноября.

Банк извинился перед Васильевой в комментариях, добавив: «Помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает». Через два дня в пресс-службе банка РБК рассказали, что там «не всегда получается» оградить Олега «от дурного влияния окружающего мира». В «Тинькоффе» заверили, что «провели разъяснительную работу» с чат-ботом.

О запуске чат-бота — тезки основателя Олега Тинькова банк объявил в июне 2019 года. Он говорит голосом актера дубляжа Никиты Прозоровского. Чат-бот Олег обучается с привлечением суперкомпьютера «Колмогоров», созданного в апреле 2019 года.