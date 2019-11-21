«Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть». Сбербанк случайно прислал клиенту антисемитский код

Клиент Сбербанка получил СМС с предложением о кредите от банка, в котором содержался антисемитский код.

Скриншотом этого сообщения поделился в фейсбуке пользователь по имени Александр Шишов. В СМС говорится, что для подачи заявки на кредит нужно использовать пароль CRYVKILLJEWS (это можно перевести с английского как «плачь, убивай евреев»).

После появления скриншота в соцсетях в Сбербанке сначала назвали картинку фейком, отредактированным в фотошопе, однако позже признали его подлинность. «Простите, что мы вам не поверили. Это и правда никакой не фотошоп. Сами удивлены, но эта ситуация — чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть», — ответили представители банка в твиттере.

Пресс-служба Сбербанка также выступила с заявлением, пообещав пересмотреть механизм формирования одноразовых паролей для клиентов.

«Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 миллиардов паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника», — цитирует пресс-службу агентство «Москва».