МТС продаст свое украинское подразделение азербайджанской компании. Сумма сделки составит 734 миллиона долларов

Компания МТС подписала с OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанской телеком-компании Bakcell, соглашение о продаже компании «Vodafone Украина». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление МТС.

МТС продаст украинское подразделение через свою дочернюю люксембургскую компанию Allegretto Holding S.a.r.l. Она передаст «дочке» азербайджанской компании 100% долю в нидерландской компании Preludium BV — единственном акционере компании «Vodafone Украина». Сумма сделки составит 734 миллиона долларов. Она включает отложенный платеж на сумму порядка 84 миллионов долларов.

Передача акций в рамках сделки пройдет «в ближайшее время», уточняет РИА Новости со ссылкой на то же заявление МТС.

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