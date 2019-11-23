NYT: Россия фальсифицировала доказательства вмешательства Украины в выборы президента США

Власти России несколько лет вели кампанию дезинформации, направленную на то, чтобы переложить на Украину ответственность за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, эту тему обсуждали на брифинге с участием сотрудников американской разведки и сенаторов.

По данным разведки, Россия по меньшей мере с 2017 года пытается доказать, что Украина причастна к взлому почтовых серверов Демократической партии США в ходе предвыборной кампании. Американские разведслужбы считают, что за этим стоит Россия. В Москве это неоднократно отрицали.

Представители России, по данным издания, передавали информацию о вмешательстве Украины российским и украинским бизнесменам, а те, в свою очередь, рассказывали об этом американским политикам и журналистам.

Газета отметила, что президент США Дональд Трамп поднимал тему украинского вмешательства во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, представители Республиканской партии использовали эту теорию, чтобы защитить Трампа в ходе процедуры импичмента президента США.

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