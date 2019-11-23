Комитет ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам антидопингового кодекса. Об этом сообщается на сайте WADA.

Комитет дал такую рекомендацию на основании отчетов WADA Intelligence and Investigations и независимых судебно-медицинских экспертов. В отчетах говорилось о , обнаруженных в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сказал «Интерфаксу», что не удивлен рекомендацией комитета ВАДА. «Все, в соответствии с юридической логикой, так и должно было быть», — сказал он. По его словам, формально условия для поддержания статуса соответствия были выполнены, «но качественно — нет».

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендацию комитета 9 декабря.

Источники газеты The Telegraph утверждали в сентябре, что из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории Россию могут отстранить от участия в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.