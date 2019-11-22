«Яндекс» вложился в перезапуск «Смешариков». Новый сезон мультсериала выйдет в 2020 году

Компания «Яндекс» подписала контракт с группой «Рики», владеющей брендом «Смешарики», на перезапуск мультсериала, сообщает «Коммерсант». По условиям соглашения «Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона сериала и станет его сопродюсером.

Новый сезон «Смешариков» будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020-2021 годах — сначала на сервисах «Кинопоиск» и «Яндекс.Эфир», а затем «на одном из российских телеканалов».

Сумма сделки не раскрывается, но аналитики полагают, что производство сериала обойдется в 130 миллионов рублей, а «Яндекс» вложит в проект около 100 миллионов рублей.

Компания также будет использовать бренд «Смешарики» в своих продуктах - в частности, планируется интеграция через «Алису», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси».

Мультсериал «Смешарики» выходил на телеканале «Россия 1» с 2004 года. Всего было снято 11 сезонов и 210 выпусков мультфильма. Последний раз серии в оригинальном формате выходили в 2010 году. После этого создатели «Смешариков» выпустили три полнометражных фильма и ряд спин-оффов сериала, например, «Малышарики» и «Пин-код».