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«Яндекс» вложился в перезапуск «Смешариков». Новый сезон мультсериала выйдет в 2020 году

Источник: Коммерсант
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Компания «Яндекс» подписала контракт с группой «Рики», владеющей брендом «Смешарики», на перезапуск мультсериала, сообщает «Коммерсант». По условиям соглашения «Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона сериала и станет его сопродюсером.

Новый сезон «Смешариков» будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020-2021 годах — сначала на сервисах «Кинопоиск» и «Яндекс.Эфир», а затем «на одном из российских телеканалов».

Сумма сделки не раскрывается, но аналитики полагают, что производство сериала обойдется в 130 миллионов рублей, а «Яндекс» вложит в проект около 100 миллионов рублей.

Компания также будет использовать бренд «Смешарики» в своих продуктах - в частности, планируется интеграция через «Алису», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси».

Сделку можно назвать крупнейшей инвестицией онлайн-видеосервиса в производство анимации в России, при этом партнерств, где анимационный бренд используется настолько широко, до этого также не было, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Коммерсант

Мультсериал «Смешарики» выходил на телеканале «Россия 1» с 2004 года. Всего было снято 11 сезонов и 210 выпусков мультфильма. Последний раз серии в оригинальном формате выходили в 2010 году. После этого создатели «Смешариков» выпустили три полнометражных фильма и ряд спин-оффов сериала, например, «Малышарики» и «Пин-код».

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