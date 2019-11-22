Сборная России по футболу проведет в Петербурге два матча Евро-2020

Сборная России сыграет в Петербурге два матча группового этапа чемпионата Европы по футболу. Таковы итоги дополнительной жеребьевки, проведенной УЕФА.

В ходе жеребьевки Россия и Дания, попавшие в одну группу B, как страны-хозяйки Евро-2020 должны были определить, какая из команд проведет все три групповых матча на своем поле. Этой сборной стала Дания.

Матч между Россией и Данией пройдет в Копенгагене. В Петербурге российская сборная сыграет против Бельгии и еще одной сборной, которая определится 30 ноября при жеребьевке финальной стадии Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в девяти городах: это Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Петербург.

В Петербурге пройдут три матча группового раунда Евро-2020 и один четвертьфинал.