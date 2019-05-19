УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020. В Санкт-Петербурге они будут начинаться от 50 евро

УЕФА объявил стоимость билетов на Чемпионат Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 городах по всему континенту.

Билеты будут продаваться в трех ценовых категориях, их стоимость также будет зависеть от города, где проводится матч. В Санкт-Петербурге и на игры группового этапа и 1/8 финала цена составит 50, 125 и 185 евро, на матч открытия и четвертьфиналы — 75, 145 и 225 евро.

Билеты на матчи в Баку, Будапеште и Бухаресте будут стоить дешевле, чем в других городах — цены на них будут начинаться от 30 евро. Как объяснили в УЕФА, это связано с более низкой покупательной способностью местного населения.

Цены на билеты на полуфиналы и финал, которые будут проходить в Лондоне, начинаются от 85 и 95 евро соответственно.

Всего УЕФА планирует продать 2,5 миллиона билетов. Полтора миллиона будут реализованы во время первого этапа продаж с 12 июня по 12 июля 2019 года, еще миллион — в декабре, уже после того как определятся участники турнира.

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020: три игры группового раунда и четвертьфинал.