Россиянина задержали в Гонконге с «сувенирами» из баллонов слезоточивого газа. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов

Гражданина России задержали в аэропорту Гонконга из-за обнаруженных в его багаже гильз и пустых баллонов из-под слезоточивого газа. Об этом сообщает гонконгская газета «Мин Бао».

Россиянина обвинили в незаконном хранении боеприпасов, в Гонконге за это предусмотрено до 14 лет лишения свободы или штраф до 14 тысяч долларов США.

Адвокат настаивал, что мужчина не участвовал в протестах, а гильзы взял как сувенир. Кроме того, он не знал, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Суд учел доводы защиты и назначил россиянину штраф, эквивалентный 381 доллару США.

Подтверждения этой информации от генконсульства России в Гонконге пока нет, добавляет РИА Новости.

В Гонконге с июня идут массовые акции протеста из-за законопроекта об экстрадиции обвиняемых в Китай. Гонконг опасается, что закон будут использовать в политически целях.

Митинги не прекратились после отзыва законопроекта: митингующие стали требовать расследования действий полиции, которая разгоняет демонстрации, и освобождения задержанных активистов. В столкновениях с силовиками погиб один активист.