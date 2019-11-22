Петербургскую учительницу уволили из-за твиттера «владычицы пивной»

В Петербурге учительницу истории Любовь Фролову уволили после жалобы родителей учеников на твиттер, который педагог вела под ником «владычица пивная». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

Как утверждают в пресс-службе, Фролова сама написала заявление после разговора с директором школы.

Школьники устроили флешмоб в поддержку педагога, придя на занятия в черной одежде. Свой твиттер педагог после увольнения сделала подзамочным.

В мае министерство просвещения России объявило о планах выпустить рекомендации для педагогов по поведению в интернете. Этому предшествовали несколько случаев, когда учителям угрожали увольнением из-за постов в соцсетях. Так, учительницу из Омска пытались уволить из-за фотографии в купальнике, а преподавателя из Барнаула — из-за снимка в вечернем платье.