Минпросвещения разработает для учителей инструкции по поведению в интернете

Министерство просвещения намерено заняться разработкой рекомендаций для педагогов по поведению в интернете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы Минпросвещения Андрея Емельянова.

Инструкции, по словам Емельянова, планируется подготовить к началу нового учебного года и направить во все регионы.

«В условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа», — заявил пресс-секретарь главы Минпросвещения.

Емельянов добавил, что практика составления рекомендаций преподавателям по ведению соцсетей широко распространена в мире.

Неоднократно сообщалось об учителях, которым угрожали увольнением из-за фотографий или постов в соцсетях. Так, учительницу из Омска пытались уволить из-за фотографии в купальнике, а преподавателя из Барнаула — из-за снимка в вечернем платье. Также педагогам может грозить увольнение и из-за постов, например, с критикой «Юнармии», как в случае с учительницей из Мурманска.

По действующему в России законодательству об аккаунтах в соцсетях обязаны отчитываться госслужащие и претендующие на должности в госорганах. Сообщалось о подготовленной Минобороны инструкции, рекомендующей военнослужащим не пользоваться соцсетями, а их родственникам не сообщать в интернете информацию о службе.