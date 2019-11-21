В Москве вручили премии «Просветитель». Леонид Парфенов получил специальную награду за вклад в цифровую культуру

В Москве вручили премию «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском языке.

Премию в номинации «Гуманитарные науки» получила Елена Осокина с книгой «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина». В номинации «Естественные и точные науки» лауреатом стал автор книги «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Петр Талантов.

Гран-при в номинации «Просветитель.Digital» получили создатели подкаста «Остарбайтеры».

Помимо этого, жюри наградило проект Леонида Парфенова «Parfenon» специальным призом «За вклад в цифровую культуру».

Премия «Просветитель» вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом». Впоследствии премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation.