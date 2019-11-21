Сотрудники ФСБ задержали замглавы Росалкогольрегулирования

Сотрудники ФСБ доставили замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

Ирину Голосную допрашивают в рамках уголовного дела о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сказал, что это может быть не последнее задержание. Он утверждает, что следствие собирается возбудить дело об организации преступного сообщества.

20 ноября издание ПАСМИ сообщило, что сотрудники ФСБ задержали пятерых сотрудников управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. Среди задержанных — исполняющий обязанности руководителя управления Сергей Пальцев. По данным издания, задержание связано с махинациями в сфере производства пива.

Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, возглавлявший ведомство в 2008-2018 годах, объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Его считают причастным к хищению 14 миллиардов рублей из ОФК Банка, у которого в апреле 2018 года отозвали лицензию.