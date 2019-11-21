«Победа» пожаловалась министерству транспорта на повреждения шасси самолетов из-за неэффективной, по мнению авиакомпании, уборки аэродромов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова министру транспорта Евгению Дитриху.

По мнению Калмыкова, подход к осмотру взлетно-посадочных полос формальный. Сотрудники аэропортов проверяют, нет ли на летном поле посторонних предметов, находясь «в автомобиле на высокой скорости». Калмыков попросил Дитриха включить в авиационные правила требования к осмотру аэродромов.

С января по октябрь 2019 года 104 лайнера «Победы» получили повреждения при посадке в Пулково, в аэропортах Перми, Краснодара, Владикавказа и Минеральных вод, приводит РБК данные из письма гендиректора авиакомпании. В 2018-м шины самолетов авиакомпании были повреждены 50 раз, а за январь-октябрь 2019-го — более 100 раз.

В качестве примера гендиректор «Победы» привел катастрофу Concorde рейса Air France Париж — Нью-Йорк в 2000 году, в которой погибли 113 человек. Лайнер при разбеге наехал на посторонний предмет, это привело к разрыву покрышки одного из шасси и повреждению топливного бака.

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