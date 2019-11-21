Госдума установила многомиллионные штрафы за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для юридических лиц штраф составит от двух до шести миллионов рублей.

Этот же законопроект устанавливает штраф в размере 6-18 миллионов рублей за повторный отказ перенести данные пользователей на территории России.

Проект закона об ответственности за повторный отказ предоставить ФСБ ключ для дешифровки сообщений в Госдуму внесли в июне 2019 года. Действующая редакция КоАП предполагает штраф от 800 тысяч рублей до миллиона рублей и не предусматривает наказание за повторное нарушение.

Отказ хранить данные пользователей в России по действующим нормам наказывается штрафом до пяти тысяч рублей. Facebook и Twitter весной 2019 года оштрафовали на три тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в РФ.