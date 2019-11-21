ФСБ сообщила об «исправной сантехнике» на возвращенных кораблях из Керченского пролива. Украина утверждает, что в России с них «поснимали унитазы»

Россия вернула Украине два катера и буксир, год назад в Керченском проливе, в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили в ФСБ РФ. Сообщение российской спецслужбы приводит РИА Новости.

О плохом состоянии возвращенных кораблей 20 ноября рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Он утверждает, что в России с них «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

Россия 18 ноября передала Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в течение года находившиеся под арестом. По словам Воронченко, «россияне их [суда] угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».