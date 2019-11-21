ФСБ сообщила об «исправной сантехнике» на возвращенных кораблях из Керченского пролива. Украина утверждает, что в России с них «поснимали унитазы»
Россия вернула Украине два катера и буксир, задержанные год назад в Керченском проливе, в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили в ФСБ РФ. Сообщение российской спецслужбы приводит РИА Новости.
О плохом состоянии возвращенных кораблей 20 ноября рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Он утверждает, что в России с них «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».
Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи. На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния — то это проблема самой украинской стороны», — говорится в сообщении.
Россия 18 ноября передала Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в течение года находившиеся под арестом. По словам Воронченко, «россияне их [суда] угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».