В якутских школах будут ежедневно исполнять гимн России

В школах Якутии ежедневно будут исполнять гимн России. Соответствующий приказ выпустило министерство образования региона.

Исполнение гимна — один из этапов развития проекта «Мы — будущее России», указ о разработке которого ранее подписал глава Якутии Айсен Николаев. Этот проект ставит задачу «воспитания гражданина Российской Федерации — гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны».