Связанные с Абызовым компании отмывали деньги через отделение Swedbank в Эстонии. За несколько лет вывели 770 миллионов долларов

Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.

Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees. Результаты расследования публикует «Новая газета».

Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено.

Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании Anduril, связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.

Как минимум 38 из 70, связанных с Абызовым компаний, державших счета в эстонском отделении Swedbank владели или продолжают владеть крупными российскими активами, пишет «Новая газета». Часть сделок с этими активами была заключена, когда Абызов был министром и не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, указывает издание.

Указывал ли Абызов доли в этих компаниях в декларации о доходах до 2017 года — неизвестно. С 2017 года госслужащие, занимающие такие посты как Абызов, вообще не должны иметь никакого отношения к офшорам.

Илья Шуманов, заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия», предполагает, исходя из сложной структуры компаний Абызова, что именно бывший министр «стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах, и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам».

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года он был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 миллиардов рублей на счетах бывшего чиновника. В ноябре сообщалось, что Альфа-банк, пытающийся взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста активов бывшего министра в Сингапуре.

Эстонское отделение Swedbank и подразделения еще нескольких крупных банков из скандинавских стран подозревают в том, что они участвовали в отмывании денег сомнительного происхождения, в том числе и поступивших от российских клиентов. Расследование ведут как власти Эстонии, так и головные структуры банков, чьи подразделения работали в этой стране.