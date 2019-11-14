Альфа-банк добился ареста активов Михаила Абызова в Сингапуре. Банк требует от бывшего министра 10 миллиардов рублей

В Сингапуре по требованию Альфа-банка наложен арест на активы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Арест, в частности, наложен на компанию Emmerson, через которую Абызов с 2013 года пытается взыскать с Виктора Вексельберга почти 500 миллионов долларов за неисполненный опцион на акции энергокомпании «КЭС Холдинг» (теперь «Т плюс»), рассказали собеседники издания. Кроме того, арестованы недвижимость и криптовалюта. Оценка арестованных активов, по словам источников, пока не завершена.

Альфа-банк пытается взыскать с Абызова долг принадлежавшей бывшему министру компании Е4. Долг банк оценивается в 10 миллиардов рублей.

Абызов в марте 2019 года был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В августе против бывшего министра было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 миллиардов рублей на счетах бывшего чиновника.