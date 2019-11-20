Россия поднялась на 11 строчек в «индексе паспортов» после «значительных изменений» в методике

Российский паспорт по итогам 2018 года занял 62-е место в Индексе гражданств мира, который составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners. Как пишет «Коммерсант», это стало рекордным для гражданства РФ показателем за восемь лет.

Газета уточняет, что в 2018-м методика индекса претерпела «множество значительных изменений». Кроме того, Henley & Partners пересчитали показатели за все годы составления рейтинга — с 2011 года.

В итоге российский паспорт набрал 42 балла (плюс 8,3 балла) и поднялся с 2011 года на 11 строчек.

В течение года Henley & Partners выпускает промежуточную версию рейтинга. По данным на 1 октября 2019-го, Россия занимала 51-е место, граждане РФ могут без визы посещать 117 стран. При публикации октябрьского рейтинга о каких-либо изменениях в методике не сообщалось.

Первое место в октябрьском индексе занимали паспорта Японии и Сингапура, гражданство Франции было на четвертом месте наряду с испанским и шведским, а немецкий паспорт делил второе место с финским и южнокорейским.