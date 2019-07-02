Россия опустилась на 51-е место в «индексе паспортов». Из-за визовой политики Джибути и Бенина

Россия потеряла четыре места в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.

В последней версии рейтинга, пишет «Коммерсант», РФ занимает 51-е место. По состоянию на июль, граждане России могут без визы посещать 116 стран, на две меньше, чем в предыдущем квартале. За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь россияне должны .

Также за это время граждане России получили безвизовый доступ в Суринам и потеряли возможность посещать без визы Сирию, указали составители рейтинга.

Первую строчку рейтинга занимают Япония и Сингапур, чьи паспорта позволяют посещать без визы 189 стран мира. На втором месте находятся Южная Корея, Германия и Финляндия — граждане каждой из этих стран могут посещать без визы 187 государств. На третьем месте — Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Россию в новой версии Индекса паспортов мира опережает ряд стран бывшего СССР. Кроме стран Балтии, являющихся членами Евросоюза, выше России в рейтинге находятся Украина (44 место, 126 стран без визы) и Молдавия (49 место, 119 стран).

Полную версию рейтинга (.pdf) можно посмотреть на сайте Henley & Partners.