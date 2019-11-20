Режиссер «Джокера» начал работу над его продолжением

Режиссер Тодд Филлипс начал переговоры со студией Warner Bros. о сиквеле «Джокера», со ссылкой на источники сообщает The Hollywood Reporter (THR).

По информации издания, Филлипс и соавтор первого фильма Скотт Сильвер уже работают над сценарием. Warner Bros. обсуждает продолжение ленты с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом.

Источники THR также утверждают, что Филлипс предлагал Warner Bros. серию фильмов, где рассказывалась бы история персонажей DC и получил разрешение на съемки ленты об одном персонаже. Каком именно, неизвестно.

Студия и сам Филлипс информацию не комментируют.

Ранее Филлипс допускал продолжение «Джокера», если получится «сохранить дух» первой картины и найти «резонансную тему».

Сборы «Джокера» в мировом прокате преодолели отметку миллиард долларов.