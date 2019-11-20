Baring Vostok отказался создавать новый фонд в России

Baring Vostok отложил создание шестого по счету фонда зарубежных инвестиций в российские компании, сообщает The Bell со ссылкой на его пресс-службу.

Принятое решение Baring Vostok объяснил обеспокоенностью «противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве» и неопределенностью в защите прав инвесторов.

Объем планировавшегося фонда не раскрывался, уточняет The Bell, объем предыдущего составлял около 1,3 миллиарда долларов.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и нескольких руководителей фонда арестовали в феврале 2019 года по о мошенничестве.

Инвестиционный фонд Baring Vostok работает с 1994 года, за это время он вложил 2,8 миллиарда долларов в 80 проектов в России, на Украине и в Казахстане.