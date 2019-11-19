Прокуратура в Чебоксарах запретила отчислять студентов за участие в митингах

Прокуратура в Чебоксарах признала незаконным документ местного электромеханического колледжа, под угрозой отчисления запрещавший несовершеннолетним студентам участвовать в митингах.

В региональной прокуратуре сообщили, что в колледже выпустили памятку, где перечислили несколько административных правонарушений в качестве оснований для отчисления.

Помимо участия в митингах студентам, в частности, запрещали курить в колледже, пить алкоголь, употреблять наркотики и ругаться матом в общественных местах.

Прокуратура района внесла представление на имя руководителя колледжа. Сотрудника колледжа, имя и должность которого не раскрывается, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре отметили, что студентов не отчисляли за административные нарушения, указанные в памятке.