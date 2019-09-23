Чебоксарских студентов заставили подписать документ о запрете участия в митингах

Студентов чебоксарского электромеханического колледжа обязали подписать документ о внутренних правилах учебного заведения, в котором содержится запрет на посещение митингов. Копию документа учащиеся предоставили изданию «Idel. Реалии».

Среди пунктов есть запреты на курение в помещениях колледжа, употребление алкоголя и наркотиков, нецензурную брань, пропаганду и демонстрацию нацистской и экстремистской символики, а также участие в пикетах, митингах и демонстрациях. В правилах приведена ссылка на статью 20.2 КоАП, якобы запрещающую несовершеннолетним участие в митингах (это не так).

Как отмечается в документе, в случае нарушения правил к студентам будут применены «меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа».

В России действует закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Первым оштрафованным по нему стал в марте 2019 года волонтер штаба Алексея Навального в Калининграде.