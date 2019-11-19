Российский Forbes впервые лучших компаний-работодателей России. Ранее издание публиковало лишь общемировой рейтинг.

Первую строчку занял «Норильский никель», который, как пишет Forbes, «не только обеспечивает своим сотрудникам высокие средние зарплаты и расширенный социальный пакет, но и вкладывает впечатляющие суммы в экологию и благотворительность».

Второе место досталось компании «Полюс» семьи Сулеймана Керимова. Издание отмечает как «сочетание высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов» для сотрудников, так и инвестиции компании в социальные и инфраструктурные проекты в регионах присутствия.

На третьем разместился — Газпромбанк, где самый большой среди участников рейтинга средний размер заработной платы.

В ежегодном рейтинге лучших работодателей мира, который Forbes представил в октябре, первую строчку заняла материнская компания Google — Alphabet. Вторым стал Microsoft, третьим — Red Hat. В мировой рейтинг вошли семь российских компаний, самое высокое, 36-е место из них занял «Норникель».