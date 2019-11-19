ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву более 20 тысяч евро за нарушения в «болотном деле»

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева в связи с расследованием «болотного дела». Развозжаеву суд присудил 15 тысяч евро (11 тысяч — от России и четыре — от Украины), а Удальцову — 9 тысяч евро.

Развозжаев пожаловался в ЕСПЧ на Россию и Украину из-за отсутствия справедливого расследования его заявлений о в Киеве и доставке в Москву. Его жалобу объединили с заявлением Удальцова, который также пожаловался на длительное ограничение свободы и нарушение права на справедливый суд.

ЕСПЧ признал, что российские и украинские власти должным образом не расследовали заявления Развозжаева о похищении. Россия также нарушила право на свободу и на справедливый суд, так как против Развозжаева и Удальцова давал показания помощник последнего Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием. В отношении Удальцова было нарушено , а в отношении Развозжаева — на частную жизнь (из-за отказа посетить умиравшую мать во время содержания под стражей).

После разгона массовой акции на Болотной площади 6 мая 2012 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более 30 человек.

В 2014 году по обвинению в подготовке беспорядков Удальцова и Развозжаева осудили на 4,5 года колонии. В 2017 году они вышли на свободу.