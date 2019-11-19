Арестован охранник колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

Суд Благовещенска арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олега Ермолова, который пропустил в учебное заведение вооруженного студента.

Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ранее по этой же статье был арестован глава ЧОПа Сергей Андрющенко.

В ходе заседания подозреваемый заявил, что не считает себя виновным. «Я сделал все, что от меня зависело… Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС, — сказал Ермолов. — Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор». Он также добавил, что ранее был судим по более тяжкой статье и тогда суд не стал заключать его под стражу.

Стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Студент четвертого курса Даниил Засорин пронес в здание охотничье ружье и открыл огонь по учащимся. В результате один студент погиб, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.