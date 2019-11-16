Суд арестовал главу ЧОП, охранявшего колледж в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

Глава ЧОП, охраняющего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, отправлен в СИЗО до 14 января, сообщает «Интерфакс». Сергей Андрющенко обвиняется в выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, Андрющенко допустил к работе охранника Олега Ермолова, у которого не было необходимых разрешений.

Ермолов, дежуривший в день нападения и пропустивший в здание вооруженного студента, также является фигурантом уголовного дела. Меру пресечения ему суд изберет 19 ноября.

Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принес в здание ружье и открыл огонь по другим студентам. Один студент погиб, трое получили ранения. Сам стрелявший покончил с собой.