Роскомнадзор лишил аккредитации экспертов, изучавших творчество Егора Крида. Они нашли в его песнях «антиценности сатанизма»

Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, подготовивших экспертизу песен Егора Крида и обнаруживших в них «антиценности сатанизма». Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Жаров.

После истечения указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации Елены Шабалиной, Татьяны Симоновой и А. (полное имя не раскрывается) Волковой, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор только проводит аккредитацию экспертов, а их дальнейшую работу принимают и оплачивают заказчики. При этом по закону Роскомнадзор обязан публиковать результаты проведенных экспертиз на своем официальном сайте.

Шабалина, Симонова и Волкова подготовили экспертизу творчества Егора Крида, которая была размещена на сайте Роскомнадзора в сентябре. В экспертизе, в частности, говорилось, что творчеству Крида нужно присвоить возрастную маркировку «18+», а сам певец характеризовался как «яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма». В октябре, когда на экспертизу обратили внимание журналисты (а она того стоила!), Роскомнадзор удалил ее с сайта.

Та самая экспертиза Роскомнадзор удалил со своего сайта экспертизу песен Егора Крида. Но она осталась в архиве, и от нее невозможно оторваться