Прокурор попросила приговорить к пожизненному заключению обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга

Прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы четырех обвиняемых по делу о в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Такое наказание Тихонова запросила для Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Она сочла доказанной вину всех , ни один из которых виновным себя не признал. Еще шести фигурантам запросили до 28 лет колонии, обвиняемой Шохисте Каримовой стало плохо, из-за чего в заседании объявили перерыв.

По версии следствия, предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов состоял в одной группировке с обвиняемыми, а все вместе они планировали совершить как минимум три взрыва.

Что надо знать об этом деле Дело о теракте в петербургском метро. Какие в нем странности? Обвиняемые жалуются на похищения и пытки в «секретной тюрьме ФСБ»