Прокурор попросила приговорить к пожизненному заключению обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга
Источник: Интерфакс
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Прокурор Надежда Тихонова попросила Московский окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы четырех обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Такое наказание Тихонова запросила для Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Она сочла доказанной вину всех 11 обвиняемых, ни один из которых виновным себя не признал. Еще шести фигурантам запросили до 28 лет колонии, обвиняемой Шохисте Каримовой стало плохо, из-за чего в заседании объявили перерыв.
По версии следствия, предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов состоял в одной группировке с обвиняемыми, а все вместе они планировали совершить как минимум три взрыва.