«Левада-центр»: симпатию к Путину испытывают 24% россиян. Такой же рейтинг у президента был перед протестами 2011 года
24% россиян относятся к президенту РФ Владимиру Путину с симпатией, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра». Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 года перед протестами 2011-2012 годов.
В целом симпатию и восхищение к Путину испытывают 32% опрошенных. Еще 30% респондентов не смогли сказать о президенте ничего плохого, 8% — ничего хорошего, 15% относятся к нему нейтрально или безразлично, а про антипатию и отвращение заявили по 3%.
С 2017 года в целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное — выросло на семь процентных пунктов до 61%. Снижение симпатий связано с проблемами в экономике и пенсионной реформой, пояснил директор «Левада-центра» Лев Гудков.
В то же время на три процентных пункта с октября 2018 года выросла оценка деятельности Путина как президента: его работу одобряют 70% опрошенных, не одобряют — 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года — 85%.
О ценностно-психологическом отношении к президенту люди говорят откровеннее, чем о политических предпочтениях, поясняет Лев Гудков: «Основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении».