Депутата Госдумы лишили прав на полтора года за наезд на мотоциклиста. С него сняли неприкосновенность после ДТП

Судья Гагаринского суда Москвы Татьяна Басихина лишила депутата Госдумы от «Единой России» Николая Герасименко водительских прав на полтора года из-за аварии, в которой пострадал мотоциклист.

Суд установил, что в июне на Ленинградском проспекте Герасименко на своем Lexus при перестроении задел мотоциклиста Владимира Лазарева. Тот упал с мотоцикла и пролетел несколько метров, потеряв сознание.

Сам депутат на заседание не явился, но его адвокат утверждала, что Герасименко включил поворотник и не превышел скорость, а значит его вины в аварии нет. Ранее сам Герасименко утверждал, что не покидал место ДТП, как об этом писали СМИ.

Для привлечения Герасименко к ответственности Госдума сняла с него неприкосновенность по запросу Генпрокуратуры.