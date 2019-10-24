Госдума лишила неприкосновенности депутата Николая Герасименко. Он сбил мотоциклиста на своем «лексусе»
Источник: Агентство «Москва»
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Госдума лишила неприкосновенности депутата от «Единой России» Николая Герасименко для привлечения его к уголовной ответственности, сообщает агентство «Москва».
На Герасименко в июне был составлен административный протокол о нарушении ПДД, после того как он за рулем «лексуса» сбил на Ленинском проспекте мотоциклиста и скрылся с места ДТП.
Теперь, после решения Госдумы, суд сможет рассмотреть дело Герасименко и назначить ему административное наказание.
Сам Герасименко подчеркивал, что не скрывался с места ДТП, а дождался прибытия скорой помощи. Сбитый депутатом мотоциклист не получил серьезных травм.
Снятие депутатской неприкосновенности не влечет за собой автоматического лишения мандата.